بالفيديو.. بلقيس تصف شعب سلطنة عُمان بـأن”لاوقت لديه للترهات”

أحيت الفنانة اليمنية، بلقيس، يوم الأربعاء، حفلاً ضخماً في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة مسقط، بمناسبة يوم المرأة العُمانية.

وقدمت بلقيس عددًا من أغانيها المعروفة، خاصة من ألبومها الأخير “أراهنكم”.

وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في يوم المرأة العُمانية، وعلقت على مشاركتها في حفل الأوبرا السلطانية: “باختصار شعب راقٍ، وحفل جميل، ونساء عظيمات، وبلد متحضر، لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء”.

وأضافت في صفحتها الشخصية على “انستغرام”: “السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في عُمان، وحفل دار الأوبرا السلطانية العُمانية هو من أهم حفلاتي إن لم يكن أهمها على الإطلاق”.

وتابعت: “القادم أقوى وأجمل، وللمرأة العُمانية أقول، كل يوم يومك، وليس اليوم فقط”.