بالفيديو.. بلقيس تصف شعب سلطنة عُمان بـأن”لاوقت لديه للترهات”

أحيت الفنانة اليمنية، بلقيس، يوم الأربعاء، حفلاً ضخماً في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة مسقط، بمناسبة يوم المرأة العُمانية.
وقدمت بلقيس عددًا من أغانيها المعروفة، خاصة من ألبومها الأخير “أراهنكم”.
وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في يوم المرأة العُمانية، وعلقت على مشاركتها في حفل الأوبرا السلطانية: “باختصار شعب راقٍ، وحفل جميل، ونساء عظيمات، وبلد متحضر، لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء”.
باختصار ???????? شعب راقي..حفل راقي..نساء عظيمات..بلد متحضر.. لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء.. السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في #عمان.. حفل @roh_muscat دار الاوبرا السلطانية العمانية هو من اهم حفلاتي ان لم يكن أهمها على الإطلاق.. شكرا للربّان @walidfayed وفرقتي البحرينية @fa9ooouoool ومهندس الصوت الخطير فهد خوري ولكل القائمين في دار الاوبرا ???? شكرا للشركة الشريكة دايما @lezwan_ch تغطية جميلة ???? القادم اقوى وأجمل..وللمرأة العمانية اقول كل يوم يومك وليس الْيوم فقط ????????????????????????
وأضافت في صفحتها الشخصية على “انستغرام”: “السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في عُمان، وحفل دار الأوبرا السلطانية العُمانية هو من أهم حفلاتي إن لم يكن أهمها على الإطلاق”.
وتابعت: “القادم أقوى وأجمل، وللمرأة العُمانية أقول، كل يوم يومك، وليس اليوم فقط”.