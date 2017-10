بالفيديو.. بلقيس تصف شعب سلطنة عُمان بـأن”لاوقت لديه للترهات”

باختصار ???????? شعب راقي..حفل راقي..نساء عظيمات..بلد متحضر.. لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء.. السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في #عمان.. حفل @roh_muscat دار الاوبرا السلطانية العمانية هو من اهم حفلاتي ان لم يكن أهمها على الإطلاق.. شكرا للربّان @walidfayed وفرقتي البحرينية @fa9ooouoool ومهندس الصوت الخطير فهد خوري ولكل القائمين في دار الاوبرا ???? شكرا للشركة الشريكة دايما @lezwan_ch تغطية جميلة ???? القادم اقوى وأجمل..وللمرأة العمانية اقول كل يوم يومك وليس الْيوم فقط ????????????????????????

