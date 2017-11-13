الذهب يتحرك في نطاق ضيق وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الاثنين، لكنها استقرت قرب أدنى مستوى سجلته في الجلسة السابقة مع تعرض المعدن النفيس لضغوط جراء ارتفاع الدولار والتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” على رفع الفائد عدة مرات هذا العام والعام القادم.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، لم يسجل الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 1276.61 دولار للأوقية “الأونصة”.

وانخفض المعدن يوم الجمعة 0.7% مسجلاً أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 26 تشرين الأول/ أكتوبر بفعل الأثر السلبي لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.2% إلى 1277.10 دولار للأوقية.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة لدعم الدولار ودفع عوائد السندات للصعود، ما يفرض ضغوطًا على أسعار الذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع الدولار في الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية وفي الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الأسترليني بفعل حالة الضبابية التي تكتنف مصير حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الرغم من أن التركيز الرئيسي للمستثمرين ما زال على كيفية وموعد نجاح إصلاح ضريبي أمريكي مزمع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3% إلى 928.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% إلى 996.25 دولار للأوقية.