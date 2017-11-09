الذهب يصعد مع تراجع الدولار والبلاديوم يصل لأعلى مستوى في 16 عامًا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما بلغت أعلى مستوى ،في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة ،مع تراجع الدولار ،بينما سجل البلاديوم مستوى جديدًا هو الأعلى منذ فبراير/ شباط 2001.

وصعدت أسعار الذهب الفورية 0.2% إلى 1283.91 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب ،أمس الأربعاء، 0.4% ،ولامس أعلى مستوى منذ الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول عند 1287.13 دولار للأوقية.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 % إلى 1284.90 دولار للأوقية.

ونزل الدولار 0.1 % مقابل سلة عملات ،في ظل الضبابية ،التي تكتنف مصير خطط الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، للإصلاح الضريبي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1019.25 دولار للأوقية. وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 2001 عند 1023.10 دولار للأوقية.

وتقترب علاوة البلاديوم على البلاتين من أعلى مستوياتها منذ عام 2001. وفي سبتمبر/ أيلول أصبح البلاديوم أعلى قيمة من البلاتين لأول مرة منذ 16 عامًا.

والبلاتين يستخدم بكثافة في سيارات الديزل ،التي لم تعد تلقى إقبالًا كبيرًا ،منذ فضيحة انبعاثات فولكسفاغن في عام 2015.

واستفاد البلاديوم من التحول لمحركات البنزين ،وتوقعات نمو السيارات الكهربائية الهجينة.

وزادت الفضة 0.4% إلى 17.075 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين؛ ليستقر عند 931.10 دولار للأوقية.