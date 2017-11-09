6.8 مليار دولار إجمالي استثمارات الأجانب في السندات الدولية بمصر

كشف آخر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، أن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات الدولية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بلغت نحو 6.8 مليار دولار.

وذكر التقرير، أنه ارتفعت عائدات السياحة المصرية بنسبة 211.8% لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017، بعد انخفاضها بنسبة 15.8% خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الاول عام 2016.

وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة عدد الوافدين بنسبة 55.3% لتصل إلى 5.9 مليون دولار، وارتفاع عدد السياح الأوروبيين الوافدين بنسبة 85% لتصل إلى 3.2 مليون في نفس الفترة.

وأوضح تقرير الموازنة العامة، الذي يغطي الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ كانون الأول 2017، أن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، منوهًا بأن ضريبة المبيعات سجلت 17 مليار جنيه، وضريبة الدخل 5.4 مليار جنيه، والضرائب على السلع المحلية 8.3 مليار جنيه.

ولفت التقرير، إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 6.5 مليار جنيه، وزيارة الاستثمارات بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.