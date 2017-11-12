“آسيان” توقع اتفاقيتي تجارة حرة واستثمار مع هونغ كونغ

وقعت هونغ كونغ اليوم الأحد، اتفاقيتي تجارة حرة واستثمار، مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فيما وصفه أحد مسؤولي الجزيرة، بأنه صوت اعتراض “واضح ومدو”، على تنامي الحماية التجارية في المنطقة.

وقال إدوارد ياو، وزير التجارة والتنمية في هونغ كونغ، إن الاتفاقيتين تتوجان محادثات استمرت لثلاث سنوات، ومن المتوقع سريانهما من أول يناير/ كانون الثاني 2019، على أقرب تقدير، حيث تهدفان لتحقيق تكامل “أعمق وأجرأ”، للأسواق مع دول الرابطة.

وقال ياو:” في مواجهة توجهات الحماية التجارية بأجزاء أخرى من العالم، فإن الاتفاقيتين صوت واضح ومدو من الجميع هنا، من أجل تجارة أكثر انفتاحاً وحرية”.

وبلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين هونغ كونغ و”آسيان” 833 مليار دولار، فيما بلغت (107 مليارات دولار) العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية، بينما بلغت تجارة الخدمات 121 مليار دولار، مقابل (16 مليار دولار) في 2015.

وجرى توقيع اتفاق “آسيان- هونغ كونغ الصين” للتجارة الحرة، على هامش قمة آسيان، في مانيلا عاصمة الفلبين.