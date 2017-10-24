“أرامكو” تدرس إدراج بورصات نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ

قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إنه شركته درست بورصات محلية وعالمية مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ، من أجل الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية العملاقة.

وقال الناصر ،خلال مؤتمر استثماري في الرياض: “إن البيانات التفصيلية كافة قيد المراجعة حاليًا من جانب مساهمنا، وفي الوقت المناسب سيصدر قرار بشأن مكان الإدراج”.

وأجاب الناصر بالنفي عندما سئل إن “كان إدراج الأسهم في 2019 هو أحد التصورات المحتملة قيد الدراسة”، في حين أعلنت الشركة أنها “تنوي الإدراج في 2018”.