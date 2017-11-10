بعد تداول صورة لها على فراش المرض.. السيسي يمنع تصوير الفنانة شادية

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن غضبه الشديد تجاه الصورة التي التقطت للفنانة الكبيرة شادية وهي على فراش المرض، وتداولها عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن السيسي أصدر تعليماته، مساء أمس الخميس، أثناء زيارته للفنانة الكبيرة برفقة زوجته السيدة انتصار عامر عقب عودته من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بمنع تصوير الفنانة الكبيرة من قبل أي شخص مراعاة لحالتها.

وأضاف المصدر أن الرئيس المصري كلف بوضع حراسة مشددة على الغرفة التي توجد بها الفنانة شادية داخل مستشفى الجلاء العسكري التابع للقوات المسلحة، والتأكد من هوية زائريها وحجب الهواتف التي تستخدم في التصوير مع المرافقين، ومن ثم المراقبة أثناء الزيارة لمنع أي تصوير لها.

وشدد الرئيس المصري على توفير الرعاية الكاملة للفنانة الكبيرة وكافة الاحتياجات الخاصة بها، مشيراً إلى إمكانية تكرار الزيارة خلال الفترة القادمة حال تماثلها للشفاء.

يذكر أن حالة من الجدل والغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير من الشخصيات العامة والفنانين بعد نشر صورة للفنانة شادية على فراش المرض بعد تعرضها لمضاعفات صحية مؤخراً نقلت على إثرها لمستشفى في منطقة المهندسين قبل قرار رسمي بتحويلها لمستشفى الجلاء العسكري.