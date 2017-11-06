لماذا حظيت إطلالة زوجة السيسي في “منتدى الشباب العالمي” باهتمام بالغ؟ (صور)

حظيت إطلالة زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، انتصار عامر، باهتمام بالغ على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ظهورها بجوار الرئيس في منتدى الشباب العالمي بمدينة شرم الشيخ الذي بدأ فعالياته أول أمس الأحد.

وظهرت زوجة الرئيس المصري مرتدية زيا باللونين الأسود والرصاصي، فيما قالت الصفحة الرسمية لمنتدى الشباب على “فيسبوك”: “في إطار دعم المصممين الشباب المحليين ارتدت السيدة الأولى ملابسها بشكل كامل من قبل المصممين المصريين الواعدين في حفل افتتاح منتدى شباب العالم، معربة عن تشجيعها المخلص وإيمانها بالشباب المصري وقدراتهم في صناعة الأزياء”.

وأعرب نشطاء عبر صفحاتهم، عن إعجابهم بإطلالة السيدة الأولى، فيما أشار نشطاء آخرون إلى أن مصر بها الكثير من الصناع المهرة في مختلف المجالات، إلا أنهم يحتاجون دعم الدولة للترويج لمنتجاتهم، كما طالب نشطاء بالإعلان عن الشركات أو المصانع المصممة للأزياء للترويج للمنتجات المصرية.