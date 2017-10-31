فرنسا : إيران تهدد مصالح واشنطن وباريس

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الثلاثاء،:” إن أنشطة إيران تشكل تهديداً للشرق الأوسط وخطواتها تتعارض مع مصالح واشنطن وباريس”.

وشن لو دريان خلال كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، هجوماً على الأنشطة الإيرانية المدمرة في المنطقة، وقال: “لا يمكننا قبول التدخل الإيراني وطموحات الهيمنة في هذه المنطقة”.

وقد تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدة مرات عن الحاجة إلى التفاوض مع إيران لسنوات.

وأكد لو داريان مجدداً موقف الرئيس الفرنسي بعبارات دبلوماسية، مبيناً أن “إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية وإن هذا الهدف سيتحقق خلال السنوات العشر المقبلة”.

كما انتقد وزير الخارجية الفرنسي الموقف الدبلوماسي للولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي، قائلا “إن الثقة تقوم على احترام الالتزامات”.

وقال لو دارين “نحن بحاجة إلى مبادرة تعددية لمواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهها المجتمع الدولي بأسره”، داعياً الولايات المتحدة إلى أن تضطلع بدورها بشكل كامل في مساعدة المبادرات الدولية لحل الأزمة القائمة”.