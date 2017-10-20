ماكرون: المعركة ضد داعش لم تنتهِ بالسيطرة على الرقة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل الحرب ضد مسلحي تنظيم داعش، مع التركيز على الحل السياسي عبر المفاوضات في سوريا.

وقال ماكرون في بيان نشره مكتبه: إن “المعركة ضد داعش لم تنتهِ بسقوط الرقة، وإن فرنسا سوف تواصل جهدها العسكري ما دام ذلك ضروريًا، وإن تحديات إرساء الاستقرار وإعادة البناء لن تكون أقل من الحملة العسكرية”.

وأشار إلى أنه “يجب أن تجد سوريا في النهاية مسارًا للخروج من الأزمة التي غذت الإرهاب منذ أن قمع نظام بشار الأسد الحركة الديمقراطية”.

وبيّن أن “التوصل لانتقال سياسي عبر التفاوض أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى”.

وفي موضوع ذي صلة، أعلنت فرنسا، الجمعة، أنها ستقدم 15 مليون يورو (17.65 مليون دولار) مساعدات للمناطق التي حررها التحالف بقيادة الولايات المتحدة من تنظيم داعش في سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان: إنه “تقرر تخصيص تمويل إضافي قيمته 15 مليون يورو حتى نهاية العام”، مشيرًا إلى أن “هذا المبلغ سيصرف على تأمين الغذاء ونزع الألغام ولتوفير المياه والخدمات الصحية للنازحين”.

في حين لم يذكر لو دريان موعد صرف المساعدات، إلا أنه عبّر عن أمل بلاده أيضًا أن يلبي حكم تلك المناطق متطلبات وطموح السكان ويسهل المصالحة.