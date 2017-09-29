مسؤول بمكتب ماكرون: مئات الأطفال الفرنسيين في أحضان داعش بالعراق وسوريا

قال مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي، يوم الجمعة، “إن نحو 700 مواطن بالغ ثلثهم نساء ونحو 500 طفل موجودون في مناطق خاضعة للمتشددين في العراق وسوريا، مما يزيد من احتمالات وجود تحديات قانونية في كيفية التعامل معهم”.

وقال المسؤول:”إن نصف الأطفال ولدوا بالبلدين، وإن ألفي مواطن فرنسي ومقيم ذهبوا إلى سوريا والعراق ولقي 200 إلى 300 منهم حتفهم”.

وتعاني فرنسا، شأنها شأن دول أوروبية أخرى، من كيفية التعامل مع العائدين من سوريا والعراق.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم في أغسطس/ آب الماضي: “إن 271 متشددًا عادوا للبلاد ويخضعون للتحقيق”.

وتحتجز السلطات العراقية نحو 1400 من زوجات وأبناء مقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى داعش في مخيم، بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من واحد من آخر معاقله الرئيسية في العراق.