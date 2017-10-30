مسؤول إيراني: بوتين يزور طهران لبحث الاتفاق النووي

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني ،إبراهيم رحيم بور، الاثنين، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور العاصمة طهران الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” الاثنين، عن بور قوله في تصريحات صحافية إن “بوتين سيشارك في الاجتماع الثلاثي بين إيران وروسيا وأذربيجان، وسيبحث أيضًا مع المسؤولين الإيرانيين الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية”.

وأضاف أن “الاجتماع الثلاثي ،هو الثاني بعد اجتماع العاصمة الأذرية باكو قبل عام ونصف العام ،وسيركز على موضوع ممر الشمال – جنوب”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “زيارة بوتين لطهران تستمر يومًا واحدًا”، لافتًا إلى أن “البحث سيتطرق أيضًا لمفاوضات أستانا وتطورات الشأن السوري والمنطقة”.

ويعتبر مشروع “ممر شمال ـ جنوب” أو “مومباي ـ سانت بطرسبرغ”، أحد أكبر مشاريع النقل الدولي في العالم، إذ سيربط بين مدينة مومباي على الساحل الغربي للهند، ومدينة سانت بطرسبرغ غربي روسيا.

وسيتم تنفيذ المشروع لنقل البضائع الإيرانية والروسية والهندية والأذرية، وجميع الدول عبر هذا الممر، بغية خفض تكاليف النقل والمدة الزمنية، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.