اختطاف رجلي أعمال إيرانيين وشقيقتهما في تركيا

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، بأن ثلاثة من كبار أصحاب الأعمال الإيرانيين تم اختطافهم الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول التركية على يد فريق الحراسة الذي كان يرافقهم ويتولى حمايتهم.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن ثلاثة أشقاء (أخوين وأختهم) من كبار أصحاب الأعمال الإيرانيين اختُطفوا الإثنين الماضي في إسطنبول على يد فريق الحراسة الذي كان يرافقهم… وذلك في داخل الفندق الذي قاموا باستئجاره في حي باي أوغلو في إسطنبول”.

ويبلغ المختطف الأول 35 سنة من العمر، وشقيقه 32 سنة وشقيقتهما 30 سنة، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية التي لم تكشف عن أسماء المختطفين.

وأكدت المصادر أن الأشخاص الثلاثة غادروا إيران إلى إسطنبول من أجل إنقاذ حساباتهم المصرفية في المجر ودبي وروسيا، بعد أن تعرضت للإغلاق.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها السلطات الإيرانية، فإن الأشخاص الذين كانوا يتولون حراسة رجلي الأعمال وشقيقتهما تابعون لشركة أمنية بريطانية مقرها في مدينة دبي الإماراتية، حيث تجري الشرطة تحقيقات مع الحرس المختطف”.

وأضافت المصادر “أن هذه الشركة البريطانية كانت تتولى حماية شخصيات بارزة منها الممثل والمنتج الأمريكي براد بيت”.

وأشارت إلى أن الخاطفين عادوا بعد يوم من اختطافهم الإيرانيين الثلاثة إلى الفندق وادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا بنقل الذهب والمجوهرات والأموال، والتي تبلغ قيمتها 000 500 يورو، من غرفهم”.