العثور على جثة رجل أعمال مصري بعد أسابيع من اختفائه في اسطنبول

عثرت الشرطة التركية على رجل أعمال مصري متوفياً في ظروف غامضة بمدينة اسطنبول، بعد 21 يوما على اختفائه فيها.

ووصل رجل الأعمال المصري محمد عبد القوي، اسطنبول في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لعقد صفقة تجارية مع مستثمرين أتراك، إلا أنه اختفى حينها وانقطعت أخباره عن عائلته.

وأعلنت عائلة عبد القوي، أنها ترفض فتح بيت عزاء له، لحين معرفة ملابسات الوفاة الغامضة.

وقالت منة عبد القوي، ابنة رجل الأعمال المصري المتوفى، إنها “تلقت نبأ وفاة والدها بعد اختفائه في مدينة اسطنبول التي وصلها لعقد صفقة تجارية”، مشيرة إلى أن “العائلة طلبت من وزارتي الداخلية والخارجية المصريتين توضيحات أكثر حول الواقعة”.

وأضافت في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أنه لا يوجد لوالدها أي عداوات مع أي شخص أو مستثمر، وهو الذي جعل ظروف وفاته مثيرة للدهشة.

وبينت أن وزارة الخارجية طلبت وقت اختفاء والدها معلومات يمكن أن تساعدهم في العثور عليه، ومنذ ذلك الحين لم يتم التواصل مع العائلة من قبل السلطات المصرية.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، إن “القنصلية المصرية بتركيا تتابع الواقعة من خلال التواصل مع مختلف الجهات المعنية في تركيا”.

وأشار إلى أن “وزارة الخارجية ستصدر بياناً تشرح فيه تفاصيل الواقعة وملابساتها، لكنّها تجري الآن الإجراءات الرسمية لاستلام جثمان رجل الأعمال”.