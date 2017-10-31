استقرار أسعار الذهب والأنظار تتجه صوب اجتماعات بنوك مركزية‎

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير مع تحول اهتمام المستثمرين صوب اجتماعات بنوك مركزية أخرى ومناسبات اقتصادية هذا الأسبوع.

وظلت التعاملات في أسواق الذهب حذرة قبيل اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم وقبل الإعلان المرجح عن الرئيس القادم للمركزي الأمريكي يوم الخميس، وبيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وتعد الاضطرابات السياسية في إقليم كتالونيا أيضاً ضمن دائرة الاهتمام بجانب اجتماع بنك انجلترا المركزي هذا الأسبوع لمناقشة سياسة أسعار الفائدة.

واستقر الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 1275.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش. وانخفض الذهب نحو 0.3 % منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1 % إلى 1277.10 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار 0.1 % مقابل الين بعد أن قرر بنك اليابان الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير حتى في الوقت الذي قلص فيه قليلا توقعاته للتضخم للعام المالي الحالي.

وقال مصدر مطلع أمس الاثنين، إن من المرجح أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، رئيسا قادماً للبنك المركزي الأمريكي.

واستقرت الفضة في التعاملات الفورية عند 16.83 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 918.35 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8 % إلى 972.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 1.2 % وزاد البلاتين نحو واحد % بينما تقدم البلاديوم أربعة % منذ بداية الشهر الحالي.