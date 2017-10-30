الذهب ينزل وسط حذر قبل اجتماعات بنوك مركزية

انخفض الذهب اليوم الاثنين مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبل اجتماعات ثلاثة بنوك مركزية كبرى، وسط ترقب لتعيين الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتترقب السوق دلائل من اجتماعات لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الأمريكي وبنكي انجلترا واليابان المركزيين الأسبوع الجاري.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1269.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش.

وفقد الذهب الأمريكي في التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1% ليصل إلى 1270.10 دولار للأوقية.

ومن بين العملات النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.7% إلى 16.72 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.2% إلى 912.70 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.4% إلى 969.22 دولار للأوقية.