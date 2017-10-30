زعيم كتالونيا المقال يصل إلى بروكسل والقضاء الإسباني يتهمه بسوء استخدام المال العام

قالت صحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية إن الزعيم السابق لإقليم كتالونيا، كارلس بودغمون، وأعضاء آخرين مقالين من مناصبهم في حكومة الإقليم وصلوا إلى بروكسل حيث من المقرر أن يلقوا كلمة اليوم الإثنين.

وكانت صحيفة “إل بريوديكو” ومقرها برشلونة قالت إن بودغمون في العاصمة البلجيكية بروكسل لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر حكومي إسباني، أن الرئيس الاستقلالي لكتالونيا كارلس بودغمون الذي أقالته مدريد، موجود الإثنين في بروكسل، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المصدر “إنه في بروكسل” دون أن يضيف أي تفاصيل. من جهتها، أكدت صحيفة “لافانغوارديا” أن عدداً من أعضاء السلطة التنفيذية الكتالونية يرافقون بودغمون.

وفي سياق متصل، طالب المدعي العام في إسبانيا اليوم الإثنين بتوجيه اتهامات بالتمرد والسعي للانفصال لزعماء كتالونيا بسبب سعيهم لفصل الإقليم عن إسبانيا.

ودعا أيضاً المدعي العام خوسيه مانويل ماثا كذلك إلى توجيه اتهامات بسوء استخدام المال العام.

وبموجب القانون الإسباني يرفع الطلب إلى قاض للنظر فيه، وطلب ماثا من القاضي استدعاء الزعماء الانفصاليين للشهادة.