تصميم غريب لسيارة حديثة.. بوسائد هوائية على هيكلها الخارجي (صور)

لفتت شركة “تويودا غوسي” اليابانية الأنظار بكشفها النقاب عن مفهوم جديد للأمان والحماية من الحوادث، يتمحور حول تصميم وسائد مطاطية تشكل درعا لينا على الجسم الخارجي للسيارة لتقديم حماية للسيارة والمشاة على حد سواء من حوادث الاصطدام.

وظهرت السيارة الجديدة التي أطلقت عليها الشركة اسم “فليسبي 2” بتصميمها الغريب في معرض طوكيو للسيارات، وهي مغطاة بالوسائد الهوائية المتموجة التي تغطي هيكلها الخارجي.

ويعتمد التصميم على تحول قدرة الوسائد المطاطية التي تتحرك بالطاقة الكهربائية على تغيير شكلها وحماية الهيكل الخارجي للسيارة من الصدمات، وعدم الاكتفاء بالوسائد الهوائية التقليدية داخل السيارة.

واستخدمت الشركة، وهي متخصصة في صناعة قطع الغيارالبلاستيكية والمطاط للسيارات ذاتية القيادة، جيلا جديدا من المطاط فائق الليونة والممتص للصدمات في صنع “فليسبي 2” الصغيرة الحجم.

وحول فكرة التصميم الجديد الذي بدأ العمل عليه في العام 2013، قال تاكاشي ايشيكاوا، المسؤول الإداري في شركة “تويودا غوسي”، قمنا بوضع الوسائد الهوائية، المستخدمة داخل السيارة، على غطاء المحرك وممتص الصدمات.

وفي حالة اصطدام السيارة بأحد المشاة أثناء السير في الشارع، سيوفر الجسم الطري للسيارة السلامة والأمان للسائق والمشاة بامتصاص الصدمة.

وتتوقع ” تويودا غوسي” أن تكون قادرة على طرح هذه السيارة، التي لاتزال تحت التجربة، في جميع أسواق العالم بحلول عام 2030