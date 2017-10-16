بقايا صاروخ أم نيزك؟.. ما طبيعة جسم مضيء مر فوق دول خليجية (فيديو)

أثار ظهور جسم غريب في سماء عدد من دول الخليج العربي الجدل حول طبيعته بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط روايات متعددة قالت بعضها إنه نيزك فضائي، وأخرى أكدت أنه جزء من صاروخ من المرجح أنه سقط في المحيط الهادئ.

وتداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو تظهر جسمًا غريبًا في السماء في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن ما شوهد في سماء الامارات الليلة هو نيزك اخترق مدار الأرض، وهو الأمر نفسه الذي أكده مركز محمد بن راشد للفضاء الذي أفاد بمرور نيزك في سماء إمارة دبي مساء اليوم الاثنين.

ونقل موقع “أخبار عجمان” عن مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء، إبراهيم الجروان، قوله: إن تكوّن الأجسام الغريبة التي شوهدت في عدة مناطق من الإمارات الشمالية والعين هي عبارة عن نيزك.

#فلك :

فيديو يوضح مرور نيزك في أجواء #قطر مساء اليوم بدون خطورة، وهو عبارة عن جسيم في النظام الشمسي يتكون من حطام الصخور.

تصوير @jalkhater5 pic.twitter.com/kkAy88Jc99 — أرصاد قطر (@Qatar_Weather) October 16, 2017

وأضاف الجروان أن “ظهور نيزك يتزامن مع ذروة زخات شهب الجباريات التي تبلغ ذروتها في 20 من الشهر الجاري”.

وأوضح الجروان أن مصدر زخات الشهب هو نفس مصدر النيازك، والتي تتكون من أحجار معدنية كبيرة نوعًا ما، قياسًا بحبيبات الشهب، فلا تحترق كليًا في الغلاف الجوي و قد تنفجر في الغلاف الجوي الأدنى.

وفي رواية أخرى اعتمدها مركز الفلك الدولي ومقره بأبوظبي قال المركز إن ما شوهد في دول الخليج “هو جزء من صاروخ روسي أطلق يوم 14 أكتوبر 2017 نحو الفضاء حاملا مؤونة لرواد محطة الفضاء الدولية”.

وحول اختلاف الروايات حول طبيعة الجسم الغريب الذي ظهر في سماء الإمارات قال مسؤول بالمركز في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز” “إن التضاد الحاصل هو مجرد اختلاف في وجهات النظر بين مركز الفلك الدولي ومركز الشيخ محمد بن راشد”.

وأكد المسؤول أن “أغلب الفلكيين في أكثر من دولة أشاروا إلى أنه بقايا صاروخ وليس نيزكا”.

القطعة التي سقطت قبل قليل هي المرحلة الثانية من الصاروخ، طولها 6.7 متر وقطرها 2.7 متر،وزنها فارغة 2355 كيلوغرام! غالبا سقطت في المحيط الهندي pic.twitter.com/BhLvvS4ZM9 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) October 16, 2017

وأضاف المركز غير الحكومي أن “القطعة التي سقطت قبل قليل هي المرحلة الثانية من الصاروخ، طولها 6.7 متر وقطرها 2.7 متر،وزنها فارغة 2355 كيلوغرام! غالبا سقطت في المحيط الهندي”، وأن “اسم الصاروخ Soyuz-2.1a أما القمر الذي سقط اسمه PROGRESS MS-07 SL-4 R/B”.