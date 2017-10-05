شاهد بالفيديو.. نيزك ضخم ينفجر مخلفا كرة نارية هائلة

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار نيزك هائل في سماء الصين بقوة تعادل 540 طنًا من متفجرات “تي إن تي”.

وفقًا لتقارير وكالة ناسا، أصدرت الظاهرة الفلكية المذهلة المعروفة باسم “سوبربوليد”، ضوءًا أقوى من القمر.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، ظن شهود عيان أنه مجرد شهاب، ولكن مشهد الانفجار الهائل أذهل الجميل، ودفع البعض لنشر فيديو الحدث بعد تصويره بهواتفهم النقالة.

وأكدت وكالة ناسا أن “الكرة النارية” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الصينية تعادل انفجار 540 طنًا من متفجرات “تي إن تي” في آن واحد.

ودخل النيزك الغلاف الجوي للأرض وأذهل الجميع بمنظره المرعب وهو يتحرك عبر السماء فوق مدينة شانغريلا في الصين.

ووفقًا للتقارير، وقع الانفجار في الهواء على ارتفاع منخفض نسبيا (23 ميلًا فوق سطح الأرض)، ومن المحتمل أن تكون أجزاؤه قد تناثرت في ضواحي المدنية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون من شانغريلا أنهم يبحثون في المنطقة عن النيازك وغيرها من الحطام.