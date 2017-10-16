الإمارات تستعد لإنشاء محطة كهرباء جديدة بـ2.2 مليار دولار

أعلن مسؤول إماراتي، يوم الإثنين، أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإماراتية بصدد إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الفحم النظيف بقدرة 1800 ميغاواط/ ساعية.

وقال مدير عام الهيئة محمد صالح إن “المحطة الجديدة البالغ تكلفتها 2.2 مليار دولار، ستغطي 50% من احتياجات المستهلكين في البلاد”.

وأضاف صالح، أن المحطة الجديدة ستسهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، في ظل تزايد الطلب على الطاقة.

والإمارات تستهدف تنويع مصادر توليد الكهرباء، لضمان تحقيق الأمان الطاقي بما في ذلك استخدام الفحم النظيف والطاقة النووية.

وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد بنود المناقصة، ومن المتوقع طرحها خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتتطلع الهيئة إلى إدخال المحطة في الخدمة في الربع الثاني من 2021.