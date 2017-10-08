وزير الطاقة الإماراتي: 2018 عام انفراج أسعار النفط العالمية

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن 2018 سيكون عام انفراج أسعار النفط العالمية.

وأضاف المزروعي في تصريحات نقلتها صحيفة “الخليج” الإماراتية، الأحد: “أنا متفائل جداً، و2018 سيكون عام الانفراج”.

وأوضح أن اجتماع “أوبك” في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيناقش موضوع تمديد الاتفاق على تخفيض الإنتاج، الذي ينتهي في مارس/ أذار المقبل.

وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وتابع المزروعي: “الغالبية تتحدث عن الحاجة إلى تمديد تخفيض الإنتاج في ظل تحسن الأسعار”.

ويدرس أعضاء المنظمة والمنتجون خارجها، تمديد الخفض لفترة ما بعد مارس/آذار 2018.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، إن الطلب يزيد أكثر فأكثر وأفضل من المتوقع، مشيراً إلى أن أمريكا بدأت تزيد من نسبة التصدير وأن المخزون في تناقص، وهذا يساعد كثيراً في اتزان السوق، والأسعار.

وتعمل دول المنظمة ومنتجون مستقلون على رفع أسعار النفط الخام من خلال خفض الإنتاج؛ لتقليص حجم المعروض النفطي في الأسواق العالمية.