السعودية وروسيا توقعان اتفاقًا لاستثمار 100 مليون دولار في مشاريع للنقل

وقع صندوق الثروة السيادية الروسي “آر دي آي إف” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقا، اليوم الخميس، لاستثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار في مشاريع للنقل في روسيا.

وقال الصندوق الروسي في بيان، بعد توقيع الاتفاق: إن الصندوقين سيصبحان مساهمين في شركة “يونايتد ترانسبورت كونسيشن” القابضة التي أنشئت لتنفيذ مشاريع في بناء وتشغيل الطرق والسكك الحديدية في روسيا.

وأضاف أن صندوق “مبادلة” المملوكة لحكومة أبوظبي سيكون أيضا شريكا في الاستثمار في الشركة القابضة.

وقال الصندوق الروسي إن الشركات الثلاث تدرس المشاركة في ثلاثة مشاريع في مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ وإنها تتوقع أن تستثمر إجمالا 13 مليار روبل (226 مليون دولار).

والاتفاق جزء من حزمة صفقات ضخمة وقعتها روسيا والسعودية أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لموسكو هذا الأسبوع.