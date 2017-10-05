لافروف: بوتين والملك سلمان يتفقان على ضرورة مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبادلا اليوم الخميس وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واتفقا على ضرورة محاربة الإرهاب.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير بعد اجتماع الزعيمين، أن الملك سلمان وبوتين أكدا ضرورة التوصل لحل سلمي للصراعات في المنطقة.

وقال لافروف إن الملك سلمان، وهو أول عاهل سعودي يزور روسيا، قد أبدى تقييما إيجابيا لعملية آستانة بشأن تسوية الصراع السوري.

وأضاف أن روسيا تؤيد خطوات السعودية لتوحيد المعارضة السورية حتى تستطيع المشاركة في محادثات السلام.