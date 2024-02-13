وثيقة سلطانية مغربية تباع في معرض نمساوي

فوجئ المهتمون بالتراث الثقافي المغربي، بوثيقة تاريخية بخط يد السلطان المغربي، مولاي إسماعيل (حكم بين 1672- 1727)، تعرضها حاليا شركة نمساوية للبيع بقيمة 28 ألف يورو، مطالبين بتدخل وزارة الثقافة لاسترداد الوثيقة الثمينة.

والوثيقة عبارة عن رسالة دبلوماسية من السلطان المغربي آنذاك، موجهة إلى السفير الإنجليزي تشارلز ستيوارت عام 1720، ممثلا للملك جورج الأول لعقد هدنة مع المغرب، من بنودها إطلاق سراح 296 أسيرا بريطانيا والسماح للسفن بالرسو في موانئ المغرب.

وتعد هذه الرسالة المكتوبة بخط اليد، ذات أهمية تاريخية كبيرة، خصوصا أنها تؤرخ للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في القرن 18.

وقدمت الشركة الرسالة على أنها "مخطوط رسالة دبلوماسية باللغة العربية، وهي مكونة من 8 أسطر من النص مُؤطرة بأجزاء مسطرة تتضمن زخرفة مكتوبة من أوراق الشجر المنمنمة وختما خطيا بالحبر الأخضر والأزرق المعزز بالذهب".

وأضاف وصف الشركة للوثيقة، أن هذه الرسالة الدبلوماسية "أرسلها حاكم المغرب القوي مولاي إسماعيل بن الشريف في ديسمبر/كانون الأول من عام 1720 إلى تشارلز ستيوارت، السفير الإنجليزي على رأس بعثة أرسلها الملك جورج الأول للتفاوض على السلام مع المغرب".