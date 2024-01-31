دراسة: "الصيام المتقطع" يحسن المزاج والنوم

إلى جانب حمية التغذية البديلة (الكيتونية) القائمة على استبدال السكريات والكربوهيدرات في النظام الغذائي ببروتينات ودهون، والتي أثبتت أن هذه الدهون تقلل من الجلوكوز المصلي، وتستنفد الأكسجين الكبدي، وتشجع على تحلل الجلوكوز إلى تكوين الكيتوجين.

وقد تساعد أيضاً على التحكم في الوزن والحماية من مختلف الأمراض.

ومع ذلك، هناك نقص في الدراسات عن تأثيرات المدمنين على سلوكيات الأكل.

وتشير بعض الدراسات إلى أن التدخين الزائد، يمكن أن يؤدي إلى شعور أقل بالجوع، في حين تجد دراسات أخرى أن الإستراتيجيتين متساويتان. ولم تجد بعض الدراسات أثرا لذلك إلا لأجل قصير؛ ما يشير إلى صعوبة الاستمرار في نظام غذائي محدد.

ويمكن أن يسهم الافتقار إلى الاتساق بين مختلف الدراسات، بما في ذلك الاختلافات في حجم العينة، ومجموع الدراسة، ومدة التدخل، وتصميم الدراسة في إثبات هذه النتائج.

ومن الأرجح أن يكون الأشخاص الأصغر سناً أكثر إفراطا في تناول الطعام، كما أنهم أكثر إقبالا على التدخين مقارنة بالأفراد في منتصف العمر.

وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى إجراء دراسات منهجية أخرى تستخدم تصاميم وتحليلات قابلة للمقارنة، لتقييم فعالية الصيام المتقطع في تحسين سلوكيات الأكل على مدى فترات قصيرة وطويلة.

كما يمكن أن يساهم نظام الصيام المتقطع في نمو خلايا الدماغ، وتحسين المزاجَ بدرجة كبيرة، رغم أنه قد يسبِّب اختلالات في إيقاعات الساعة البيولوجية.

وتبين أن الصيام المتقطع خلال شهر رمضان يؤدي إلى الحد من الغضب والارتباك والتوتر والاكتئاب والاضطرابات المزاجية العامة، مع زيادة مستويات الطاقة في الوقت نفسه.