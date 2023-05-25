ما العلاقة بين الصيام المتقطع وزيادة الوزن؟

الكثير منا جرب الحميات الغذائية النمطية التي تهتم بنوعية الأطعمة، والأغلبية لم يلاقِ الهدف المراد في تخفيف الوزن، لكن، هل جربت الصيام المتقطع الذي يهتم بمواعيد الأكل أكثر من النوعية؟

يعد الصيام المتقطع بديلا أفضل من الحميات الغذائية الأخرى، فهو لا يقتصر على إنقاص الوزن فحسب بل يقلل من الإجهاد التأكسدي، ويزيد من طول العمر ويساعد أيضا على إصلاح خلايا الجسم.