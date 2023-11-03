كيف يساعد الصيام المتقطع مرضى السكري من النوع 2؟

ينصح العديد من الأطباء مرضى السكري نوع 2 باتباع الصيام المتقطع، النظام الذي يعتمد على تناول الأطعمة والمشروبات خلال ساعات معينة بالنهار فقط. لكن هل اتباع هذا النظام صحي فعلا؟

أفادت الدكتورة "كريستينا فارادي" أستاذة التغذية بجامعة إلينوي أن الصيام المتقطع بديل جيد لحساب السعرات الحرارية، خاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون اتباع نظاما غذائيا صارما.

وأوضحت أن تناول الطعام خلال فترة زمنية معينة فقط، يمكن أن يساعد الأفراد المصابين بالسكري من نوع 2 على فقدان وزنهم الزائد.

وأضافت "تحقيق وزن صحي من خلال التغييرات في النظام الغذائي، يمكن أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تراجع مرض السكري من النوع الثاني".

وفي دراسة قادتها الدكتورة فارادي، لاحظ الباحثون أن السعرات الحرارية التي تناولها المشاركون الذين اتبعوا نظام الصيام المتقطع، قد انخفضت بمقدار 313 سعرة حرارية يوميا، ما يؤكد أن حصر تناول الطعام في ساعات يومية محددة، من شأنه أن يخفف من عدد السعرات المسهلكة يوميا.

وأشارت الدكتورة فارادي إلى أن المشاركين في الدراسة، أكدوا أن اتباع نظام الصيام المتقطع، كان أسهل عليهم من اتباع نظام غذائي قائم على خفض عدد السعرات الحرارية اليومية.