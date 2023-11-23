آيتن عامر: فرحتي بنجاحي مثل حزني على غزة

وتابعت الفنانة المصرية أن الهجوم عليهم "غير منطقي"، خاصة أولئك الذين يساندون القضية، مستدركة أنها تتفهم الهجوم على أشخاص لا يساندون القضية أصلًا، رغم أنها تعتبر أنّ هذه المسألة في النهاية "حرية شخصية".

وأكدت أن كل ما يفعله الفنان هو الالتزام بعمله وعقوده، رافضة أن يتأثر عمل الفنان أو يتوقف بسبب الانتقادات.

وطالبت جمهورها بالتوقف عن مهاجمة الفنانين، معتبرة أن الأشخاص الذين يهددون الفنان بإلغاء متابعته، لا يؤثرون فيه، فهو حر في سلوكه، لكنها رأت أن "ما يزعج بالفعل ألا يتم تقدير ظروفهم مثل غيرهم".