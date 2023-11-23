آيتن عامر: فرحتي بنجاحي مثل حزني على غزة
استنكرت الفنانة المصرية آيتن عامر، الهجوم على الفنانين، بدعوى استمرارهم في عملهم رغم حرب غزة.
وخرجت "عامر" في مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، مؤكدة أن الفنانين مثل غيرهم من الناس مؤمنون بقضية فلسطين، لكن ما يزعجها أنهم يتعرضون لانتقادات واتهامات، بسبب استمرارهم في عملهم، معلقة أن "الانتقادات التي تطال الفنانين غريبة، ويصعب استيعابها".
ولفتت إلى أن الفن "مهنة مثل أي مهنة أخرى"، وأن الاستمرار في تصوير الأعمال الدرامية والترويج لها، جزء من عقودهم.
وتابعت الفنانة المصرية أن الهجوم عليهم "غير منطقي"، خاصة أولئك الذين يساندون القضية، مستدركة أنها تتفهم الهجوم على أشخاص لا يساندون القضية أصلًا، رغم أنها تعتبر أنّ هذه المسألة في النهاية "حرية شخصية".
وأكدت أن كل ما يفعله الفنان هو الالتزام بعمله وعقوده، رافضة أن يتأثر عمل الفنان أو يتوقف بسبب الانتقادات.
وطالبت جمهورها بالتوقف عن مهاجمة الفنانين، معتبرة أن الأشخاص الذين يهددون الفنان بإلغاء متابعته، لا يؤثرون فيه، فهو حر في سلوكه، لكنها رأت أن "ما يزعج بالفعل ألا يتم تقدير ظروفهم مثل غيرهم".
وقالت آيتن عامر أنّ "العالم كله يشاهد ما يحدث دون أن يفعل شيئًا، وليس نحن الفنانين فقط"، مشيرة إلى أنهم "يحاولون دعمهم بالدعاء وكل الطرق الممكنة، لكن هذا لا يعني أن تتم مهاجمة الفنان فقط لأنه يمارس مهنته".
وتابعت أن فرحها بنجاحها مثل حزنها على القضية، لكن من حقها النجاح بعملها، معلقة بالقول: "بشتغل عشان عندي التزامات، الدنيا ايوه حتوقف لما وقف شغلي، أيوه لأن الناس حترفع علي قواضي (قضايا).. حتحبس.. ومش حعرف أوفي التزاماتي، فالناس اللي بتقلي وقف شغلي مش حينفعوني".
وختمت "عامر" حديثها: "أنا عارفة فيه كومنتات سلبية حتنفجر بوجهي.. وبعد شوي ححتفل بعيد ميلادي وحييجو صحابي يحتفلو بعيد ميلادي ومش حقلهم ماتحتفلوش بعيد ميلادي.. وحقول كل سنة وأنا طيبة، وحقول ادعو للناس وأخواتنا اللي بتبهدلو، وحقول يارب العالم يفوق ويعمل حاجة/ وبطلب منكم رجاء متزاديوش عناس تشتغل طبيعي، الفنان ده شغلو".