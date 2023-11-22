وكالة مواهب هوليوود توقف العمل مع سوزان سارندون بعد دعمها للفلسطينيين

أوقفت وكالة المواهب UTA في هوليوود العمل مع الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان سارندون، بعد تصريحات مؤيدة للفلسطنيين أدلت بها الأخيرة في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "الغاريادن".

ويبدو أن تصريحات سارندون أغضبت الوكالة التي تعاقدت معها منذ عام 2014، خاصة أن نشطاء كثرًا اتهموا الممثلة الأمريكية بمعاداة السامية.

وقالت سوزان (77 عامًا) خلال المسيرة "الكثيرون في هذا الوقت يخشون أن يكونوا يهودًا، لأنهم بدؤوا يتذوقون معنى أن تكون مسلمًا في الولايات المتحدة".

وفي تصريحات مصورة، شجعت سوزان الجميع على مواصة دعم الفلسطينيين قائلة "تحلوا بالقوة والصبر والوضوح، وادعموا أي شخص لديه الشجاعة للتحدث علنًا".

يذكر أن سوزان ساراندون ليست النجمة الأولى التي تتأثر مهنيًّا بموقفها الداعم للفلسطينين، إذ تم طرد الممثلة ميليسا باريرا من بطولة فيلم Scream VI، بسبب منشورات شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي تم تفسيرها على أنها معادية للسامية.