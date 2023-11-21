فلتر البطيخ.. جمع آلاف الدولارات على تيك توك لدعم غزة

تمكنت المؤثرة وصانعة المحتوى الأمريكية، جوردان جونسون والبالغة من العمر 27 عامًا، ومن خلال "فلتر البطيخ" جمع آلاف الدولارات في أيام فقط عبر تطبيق "تيك توك"، لدعم المدنيين في قطاع غزة.

ووفقًا لموقع "ديربورن" الأمريكي، جمعت صانعة المحتوى جونسون، التبرعات عبر "فلتر البطيخ" على "تيك توك"، بينما قام آلاف المستخدمين بتحميل "الفلتر" الأسبوع الماضي على المنصة.

و"فلتر البطيخ" عبارة عن لعبة تتبّع بسيطة، إذ يقوم المستخدم بسحب بطيخة على طول خط متعرج لجمع البذور، ما يؤدي إلى توليد الأموال من خلال برنامج خاص بـ "تيك توك" في كل مرة.

وتجمع جوردان جونسون هذه الأموال، التي تقوم بإرسالها إلى الجمعيات الخيرية لدعم المدنيين من سكان غزة.