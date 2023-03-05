كيف أثرت فيديوهات سيرجيو راموس على مسيرة أراوخو؟

لم يرَ نادي بينارول في ذلك الصبي (9 سنوات) الصفات الكافية للنجاح في كرة القدم، ولم يكن أمام الأوروغواياني رونالد أراوخو خيار سوى العودة إلى منزله في ريفيرا بالقرب من الحدود مع البرازيل.

لكن بفضل تضحية عائلته، تمكن من دخول مدرسة هوراكان لكرة القدم ليظهر بعدها أحد أفضل المدافعين في العالم حاليا، ويتقاسم هذا العرش مع فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، وإيدير ميليتاو، نجم ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه قبل سفره إلى أوروبا انضم أراوخو إلى فريق رينتيستاس وعمره 16 عامًا، وانضم لاحقًا إلى بوسطن ريفر قبل الانتقال إلى برشلونة في العام 2018 الذي كان أكثر اجتهادًا من غيره من الأندية بما في ذلك ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب الشاب.