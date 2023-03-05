لماذا يحظى أراوخو باحترام كبير في غرفة خلع ملابس ريال مدريد؟

وأضافت الصحيفة: "أراوخو، الذي سيبلغ من العمر 24 عامًا يوم الأربعاء المقبل، نال احترام وإعجاب الجميع يوم الخميس الماضي، عندما اصطدم لاعب ريال مدريد الشاب ألفارو رودريغيز مع الحارس مارك أندريه تير شتيغن وذهب لاعبو فريق تشافي هيرنانديز لافتراس اللاعب الشاب، لكن هناك منع قلب دفاع برشلونة زملاءه ليحمي رودريغيز، كما أنه يشاهد مقاطع فيديو سيرجيو راموس، مدافع الميرنغي السابق، ليتعلم منها".

وعرف المدافع الكتالوني، أنه كان عليه أن يتصرف كحامٍ لزملائه في الفريق بسبب الطريقة التي سارت بها المباراة، ولأنه كان يوما ما يخطو خطواته الأولى مثل رودريغيز.

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها، إلى أن "أراوخو طلب من الجهاز الفني للفريق مساعدته ليصبح أفضل دفاعًا وهجومًا.

وأوضحت أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني نصح أراوخو بدراسة المدافع المخضرم سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، من خلال مشاهدة مقاطع فيديو له، حيث طلبوا من اللاعب دراسة تحركات راموس داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيل الأهداف بالأخص في الأوقات الحرجة بالمباراة.

ووصل أراوخو إلى مباراته رقم 100 مع برشلونة خلال مواجهة الفريق مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.