من هو "شقيق تشافي" الذي سيقود برشلونة اليوم أمام فالنسيا؟

ستبدو مباراة برشلونة ضد فالنسيا، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، غير عادية بعض الشيء بسبب غياب مجموعة من اللاعبين للإصابة والإيقاف، لكن الأهم هو غياب المدير الفني تشافي هيرنانديز، الذي لن يقف على خط التماس.

وحصل تشافي على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم عندما خسر برشلونة 1-صفر أمام الميريا في الدوري، كما تم إنذار غافي أيضًا وسيتم إيقاف كلاهما ضد فالنسيا.

وأصيب أيضا كل من بيدري وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي أي ما يبدو أن أحوال برشلونة صعبة، وما زاد ذلك أن تشافي سيجلس في المدرجات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المشجعين يتساءلون عن المدير الفني الذي سيقود الفريق أمام فالنسيا، وسيتولى مساعد تشافي وشقيقه أوسكار هيرنانديز مسؤولية الفريق ويعاونه سيرجيو أليغري.