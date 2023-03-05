من هو "شقيق تشافي" الذي سيقود برشلونة اليوم أمام فالنسيا؟
ستبدو مباراة برشلونة ضد فالنسيا، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، غير عادية بعض الشيء بسبب غياب مجموعة من اللاعبين للإصابة والإيقاف، لكن الأهم هو غياب المدير الفني تشافي هيرنانديز، الذي لن يقف على خط التماس.
وحصل تشافي على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم عندما خسر برشلونة 1-صفر أمام الميريا في الدوري، كما تم إنذار غافي أيضًا وسيتم إيقاف كلاهما ضد فالنسيا.
وأصيب أيضا كل من بيدري وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي أي ما يبدو أن أحوال برشلونة صعبة، وما زاد ذلك أن تشافي سيجلس في المدرجات.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المشجعين يتساءلون عن المدير الفني الذي سيقود الفريق أمام فالنسيا، وسيتولى مساعد تشافي وشقيقه أوسكار هيرنانديز مسؤولية الفريق ويعاونه سيرجيو أليغري.
أوسكار هيرنانديز يلعب ويتدرب
يعمل المدرب الإسباني أوسكار هيرنانديز، البالغ من العمر 46 عامًا، مع تشافي لفترة طويلة، ولعب لعدة أندية إسبانية في درجات الدوري الأدنى مثل تيراسا وغافا وغيرها.
ويمكن القول إن الزاوية الأكثر إثارة للاهتمام في توليه وظيفة تشافي مؤقتًا هي أنه شقيق تشافي، وكان هيرنانديز مديرا لأكاديمية أسباير في قطر بين عامي 2015 و2019.
ثم بدأ العمل كمساعد لشقيقه في السد بين عامي 2019 و2021 حتى تسلم تشافي وظيفة تدريب برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وذهب معه أوسكار كأحد مساعديه.
سيرجيو أليغري
أما سيرجيو أليغري المدرب المساعد الثاني لتشافي، فكانت خلفيته أقل إثارة للاهتمام على الفور نظرًا لأنه لا علاقة له بتشافي. لم يكن أبدًا لاعبًا محترفًا في الواقع، وقد أمضى حياته المهنية في القيام بمجموعة من الأدوار المختلفة في عدد قليل من الأندية.
وبدأ اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا كمدرب لفريق تيراسا للشباب قبل أن يصبح مدربًا للشباب في برشلونة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ثم درب فريق تيراسا تحت 19 عاما قبل أن ينتقل هو أيضًا إلى قطر.
وبفضل الفترة التي قضاها في برشلونة وقطر، أقام علاقة مع الشقيقين هيرنانديز ثم أصبح أحد مساعدي تشافي في السد قبل أن يتوجه معه إلى برشلونة.
يبدو من الواضح أنه لا يوجد شخصان أكثر ملائمة لقيادة فريق تشافي في غيابه منهما؛ لأنهما كانا يعملان معًا لفترة طويلة، وسيتمنى الثنائي بالتأكيد أن يكون لديهما المزيد من لاعبي الاختيار الأول المتاحين، يوم الأحد، لكنهما سيستمتعان بالتواجد على خط التماس في غياب تشافي.
ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 59 نقطة من 23 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته من المباريات.