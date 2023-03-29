والد أنسو فاتي يثير جدلًا بتصريحات غاضبة عن مسيرة ابنه مع برشلونة
أبدى بوري فاتي، والد أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، استياءه خلال مقابلة مع برنامج El Partidazo في محطة COPE الإذاعية، من وضع ابنه في برشلونة، معتقدًا أنه يستحق المزيد من الدقائق واللعب في المباريات ويرى أنه لا يقل عن البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.
وكشف بوري فاتي، أنه لم يذهب حتى إلى "كامب نو" في يوم الكلاسيكو، موضحًا خلال المقابلة: "أنسو بخير تمامًا، سعيد. إنه جيد جدًّا ذهنيًّا وكل شيء. كيف يمكن أن يصاب بالاكتئاب إذا كان لديه عائلته.. لقد عاد إلى المنزل من التدريب وهو سعيد".
وبشأن الحالة الجسدية والإصابة: "عندما تكون صغيرًا تفتقر إلى بعض الأشياء. لكنه بالفريق الأول منذ أربع سنوات حتى الآن، والآن أصبح جيدًا جسديًّا. عندما يكون لديك ثقة تكتسب المزيد من الأشياء المهمة وعند افتقادها فإنك تفتقر إلى بعض الأشياء".
وبشأن غيابه عن المباريات، أشار: "عليه أن يقاتل من أجل مكانه، فهو حيث يجب أن يكون، ولكن عليكم سؤال تشافي هيرنانديز لماذا لا يشركه كثيرًا، ليس لدي إجابة عن ذلك أيضًا وسيكون له أسبابه كمدرب، ربما يعتقد أنه يفتقر إلى أشياء، مثل: الدفاع وأنا أفهم ذلك. وفوق ذلك، يتفوق الفريق بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد ومن ينجح لا يمكن المساس به أو تغييره".
وتحدث والد فاتي عن رأي تشافي في نجله، قائلًا: "يُبلغه دائمًا بضرورة العمل. لقد أوكل إليه وظيفة محددة لتقوية ساقه وهو يساعده. ولكن أنا غاضب، بالطبع كأب، رؤية أنسو لفترة قصيرة في الملعب تجعلك غاضبًا قليلاً وأحيانًا تفكر كأب وليس كمدرب، ولكن ابني لا يريد الرحيل لنادٍ آخر".
الحديث مع أليماني وكرويف
وعن حديثه مع جوردي كرويف وماتيو أليماني، المدير الرياضي للنادي، قال والد فاتي: "اتصلت بماتيو. لأنني أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك بكثير، فاتي عندما لعب قبل أن يصاب كان هناك ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان وأنسو ولعبوا جميعًا، أخبرني أي المهاجمين أفضل من هؤلاء في أوروبا".
وأضاف: "ماتيو يخبرني دائمًا بالحقيقة في وجهي. لقد اختار دائمًا أنسو وكان يعلم أنه يعاني من مشكلة في الإيقاع، يخبرني دائمًا بما يفتقده، وأقول له أن يفعل ذلك ويجب على أنسو الوفاء به، لكن ما يزعجني هو ما يحدث. إنه مهاجم ويرتدي رقم 10 الخاص بميسي، ما يزعجني هو كيف يدفعون بأنسو في مجرد دقائق، دقيقة واحدة أو دقيقتان، أو ثلاث دقائق، هذا ما يزعجني".
"وأردف: لا أطلب أن يكون لاعبًا أساسيًّا لأن كل المهاجمين الموجودين هناك رائعون. نحن نتحدث عن أنسو فاتي لاعب منتخب إسبانيا، وفوق ذلك هو من برشلونة، وقد صعد من أكاديمية (لا ماسيا) وإذا لم يحصل على الفرصة هنا، فمن يحصل عليها؟".
الرحيل عن برشلونة
وبشأن إمكانية الرحيل عن برشلونة، قال والد أنسو فاتي: "أول شيء يخبرني به ماتيو هو أن أنسو إرث النادي، لقد راهنوا كثيرًا عليه، أخبرني ذلك بوضوح. عندما جلست للتحدث مع خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، أنسو يقول لي إنه لن يترك برشلونة، ولكن أنا أب غاضب، نعم. ربما لست على صواب، لكن ليس لدي أي مشكلة. الجميع يعرف من هو مينديز. قبل عامين أخبرني أن لديه عروضا ولم يرغب جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة السابق) في الاستماع لها".
وفي رده على سؤال بشأن استمرار نجله في برشلونة الموسم المقبل، أشار: "بالنسبة إلى أنسو، نعم، سيعتمد ذلك على ما يريده برشلونة. إذا كان الأمر بالنسبة لي، فأنا أريد أن أرى أنسو ينجح لأنه يريد تحقيق النجاح، هناك أشياء لا يمكنك مناقشتها. سنلتقي مع مينديز في غضون شهر بالتأكيد. وكل شهر يرى بعضنا بعضا مرتين أو ثلاث مرات".
وطرح والد فاتي عدة أندية يمكن أن يلعب لها نجله، قائلا: "هناك وقت للتفكير في بديل. أحيانًا أفكر في إشبيلية. أما ريال مدريد فليس الآن لأن أنسو لن يقبل، لا يمكنني وضعه حيث لا يريد ذلك".
وشدد: "أنسو يستحق الفرصة، لقد أصيب مع برشلونة، ومر بهذه المحنة وعندما تعافى كان برشلونة في حالة سيئة وأسرعوا بإشراكه واليوم يحدث عكس ذلك، هل علينا أن ننسى أنسو؟ أنا والده لذلك أنا أدافع عنه.. الجميع يعتقد أن أنسو يشارك لمدة دقيقة ويجب أن يسجل".
وبشأن مقارنته بالبرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أوضح: "عندما يكون أنسو سعيدًا، لا أحد يوقفه. هل تتذكرون ما حصل مع فينيسيوس؟ كانوا يقتلونه إعلاميًّا والآن شاهدتم كيف أصبح؟ لذلك أطالب بدعم وتشجيع أنسو".