والد أنسو فاتي يثير جدلًا بتصريحات غاضبة عن مسيرة ابنه مع برشلونة

وبشأن الحالة الجسدية والإصابة: "عندما تكون صغيرًا تفتقر إلى بعض الأشياء. لكنه بالفريق الأول منذ أربع سنوات حتى الآن، والآن أصبح جيدًا جسديًّا. عندما يكون لديك ثقة تكتسب المزيد من الأشياء المهمة وعند افتقادها فإنك تفتقر إلى بعض الأشياء".

وبشأن غيابه عن المباريات، أشار: "عليه أن يقاتل من أجل مكانه، فهو حيث يجب أن يكون، ولكن عليكم سؤال تشافي هيرنانديز لماذا لا يشركه كثيرًا، ليس لدي إجابة عن ذلك أيضًا وسيكون له أسبابه كمدرب، ربما يعتقد أنه يفتقر إلى أشياء، مثل: الدفاع وأنا أفهم ذلك. وفوق ذلك، يتفوق الفريق بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد ومن ينجح لا يمكن المساس به أو تغييره".

وتحدث والد فاتي عن رأي تشافي في نجله، قائلًا: "يُبلغه دائمًا بضرورة العمل. لقد أوكل إليه وظيفة محددة لتقوية ساقه وهو يساعده. ولكن أنا غاضب، بالطبع كأب، رؤية أنسو لفترة قصيرة في الملعب تجعلك غاضبًا قليلاً وأحيانًا تفكر كأب وليس كمدرب، ولكن ابني لا يريد الرحيل لنادٍ آخر".