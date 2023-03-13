وكيل أعمال أنسو فاتي يعرضه على 4 أندية إنجليزية كبرى

يستمر المهاجم الشاب أنسو فاتي دون جدال مع برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز حتى الآن هذا العام. على الرغم من حقيقة أن الفريق قد تكبد خسائر كبيرة في البداية في الأشهر الأخيرة مع غياب روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي، فقد رأى أنسو كيف أن رافينيا وحتى فيران توريس قد تخطاه في ترتيب المهاجمين.

وفي الواقع، بدأ صاحب القميص رقم 10 في برشلونة خمس مباريات فقط من بين عشر في الليغا خاضها الفريق حتى الآن في عام 2023.

ومع غيابه عن المباريات رغم عدم إصابته، بدأ البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال أنسو فاتي في التحرك لمحاولة تحسين وضع موكله.