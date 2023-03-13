وكيل أعمال أنسو فاتي يعرضه على 4 أندية إنجليزية كبرى
يستمر المهاجم الشاب أنسو فاتي دون جدال مع برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز حتى الآن هذا العام. على الرغم من حقيقة أن الفريق قد تكبد خسائر كبيرة في البداية في الأشهر الأخيرة مع غياب روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي، فقد رأى أنسو كيف أن رافينيا وحتى فيران توريس قد تخطاه في ترتيب المهاجمين.
وفي الواقع، بدأ صاحب القميص رقم 10 في برشلونة خمس مباريات فقط من بين عشر في الليغا خاضها الفريق حتى الآن في عام 2023.
ومع غيابه عن المباريات رغم عدم إصابته، بدأ البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال أنسو فاتي في التحرك لمحاولة تحسين وضع موكله.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مينديز عرض بالفعل على لاعبه أربعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد.
ومؤخرًا، أوضح خوان لابورتا رئيس برشلونة أن ناديه يريد التعاقد مع مهاجم الصيف المقبل، لكن من أجل تنفيذ هذا العقد، سيتعين على أحد الموجودين حاليًا في الفريق المغادرة.
وفي ظل رغبة النادي في تجديد عقد ليفاندوفسكي وديمبلي ولا يمكن المساس بهما، فإن الطريقة الوحيدة لبرشلونة للتوقيع مع مهاجم آخر هي رحيل رافينيا أو فيران توريس أو أنسو فاتي.
والعلاقة الجيدة بين رئيس برشلونة لابورتا وخورخي مينديز معروفة جيدًا، واللذين وفقًا لمعلومات صحيفة "موندو ديبورتيفو" سيعملان بالفعل على إخراج أنسو من برشلونة مع وضع عينيه 100 ٪ على الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسبق أن فكرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في أنسو بالفعل.
في الواقع، قبل عامين، حتى مع وجود جوسيب ماريا بارتوميو كرئيس لبرشلونة، قدم مانشستر يونايتد 150 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الشاب لكن برشلونة رفض العرض.
وبالفعل مع وجود لابورتا جدد النادي عقد لاعبه الشاب ومنحه قميص القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي.
ومع ذلك، لا يزال أنسو فاتي غير قادر على استعادة أفضل مستوى له بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية في الركبة.
ويواصل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عامًا العمل بجدية ليكون أنسو الذي برز ولفت انتباه كبار أوروبا. حاليًا لدى اللاعب شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.