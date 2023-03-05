خلاف بين فاتي وتوريس على ضربة الجزاء في مباراة برشلونة وفالنسيا (فيديو وصور)
نشب خلاف بين أنسو فاتي وزميله فيران توريس على ضربة الجزاء التي حصل عليها برشلونة أمام فالنسيا في الليغا اليوم الأحد.
واحتسب الحكم خافير ألبيرولا روخاس برشلونة ضربة جزاء، ووقع خلاف بين فاتي وتوريس على التسديد حيث طلب الأول من زميله تسديد الضربة لكن الأخير رفض.
وسدد توريس الكرة لكنها اصطدمت الكرة بالعارضة اليسرى في الدقيقة 55.
ويسدد روبرت ليفاندفسكي ضربات جزاء برشلونة لكنه يغيب عن النادي الكتالوني للإصابة.
وبعد دقيقة فقط تصدت العارضة اليمنى لتسديدة فاتي، قبل أن يلعب برشلونة بـ10 لاعبين لطرد مدافعه رونالدو أراوخو في الدقيقة 59.
ويعيش فاتي وضعا صعبا في برشلونة حيث وقع في خلاف مع ليفاندوفسكي بسبب كرة لعبها فاتي قبل أن تصل المهاجم البولندي في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.
وقد لمس فاتي الكرة التي سددها فرانك كيسي أمام ريال مدريد يوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليمنع الكرة من دخول مرمى الحارس تيبو كورتوا.
وسجل البرازيلي رافينيا هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 15 مستغلا كرة متقنة من سيرجيو بوسكيتش.
ويملك برشلونة 59 نقطة من 23 مباراة ويتصدر جدول ترتيب الليغا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلعب مع ريال بيتيس في قت لاحق.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بيلباو وريال مدريد وإلتشي في الليغا قبل مواجهة ريال مدريد مجددا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على الكامب نو.
وفي آخر 10 مباريات بين برشلونة وفالنسيا في مختلف المسابقات فاز النادي الكتالوني في 5 مباريات مقابل فوزين لفالنسيا وتعادلا 3 مرات.