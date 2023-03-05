خلاف بين فاتي وتوريس على ضربة الجزاء في مباراة برشلونة وفالنسيا (فيديو وصور)

نشب خلاف بين أنسو فاتي وزميله فيران توريس على ضربة الجزاء التي حصل عليها برشلونة أمام فالنسيا في الليغا اليوم الأحد.

واحتسب الحكم خافير ألبيرولا روخاس برشلونة ضربة جزاء، ووقع خلاف بين فاتي وتوريس على التسديد حيث طلب الأول من زميله تسديد الضربة لكن الأخير رفض.

وسدد توريس الكرة لكنها اصطدمت الكرة بالعارضة اليسرى في الدقيقة 55.