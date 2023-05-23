أنشيلوتي: التلاعب بتقنية الـVAR أمر خطير
كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سر غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، متحدثًا في الوقت نفسه عن الأزمة التي واجهت اللاعب وترديد هتافات عنصرية ضده أمام فالنسيا.
وأصبح فينيسيوس جونيور مثارًا للأخبار والبيانات والتصريحات في الساعات الماضية بعد ما حدث معه في مباراة الأحد بين ريال مدريد وفالنسيا.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، الخاص بمواجهة فريقه لنظيره رايو فاليكانو: "فينيسيوس لم يتمرن اليوم لأنه يعاني من انزعاجات في الركبة، وننتظر القرار الذي سيصدر بخصوص إيقافه بعد طرده في مواجهة فالنسيا".
وأضاف: "نحن قلقون، يوجد الكثير من الأحاديث الآن وأعتقد بأن هذا تصرف سليم، هذه فرصة جيدة لنقوم بتصحيح الأمور.. فينيسيوس حزين".
وتابع: "فينيسيوس هو الضحية، هذا يجب أن يكون ويبقى هذا هو الأمر الواضح.. والضحية الأخرى هم الجماهير الذين يذهبون للملاعب ولا يقومون بأي تصرفات عنصرية".
وأشار: "إسبانيا بالنسبة لي ليست دولة عنصرية، ولكن هناك عنصرية في ملاعب كرة القدم وهذا يجب أن يتوقف، لقد أخذ الأمر منحى خطيرًا ويجب أن يتوقف".
وعن التصريحات التي أطلقها تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ودفاعه عن النجم البرازيلي، أوضح فينيسيوس: "يبدو لي ما قاله تشافي مثاليًّا، لماذا يعتبر السب والشتم أمرًا طبيعيًّا؟ هل هذا لأنه يتوجب علينا أن نعتاد على الأمر؟ لماذا يجب أن نتقبل أن يتم نعت أحد ما بـ(الغبي)؟ خلف دكة البدلاء تسمعهم ينعتونك بكل الصفات السيئة، هذه ليست حربًا".
واستطرد المدرب الإيطالي: "بروتوكول مواجهة العنصرية كان يجب أن يتم تطبيقه منذ البداية، قبل انطلاق المباراة، الحالة لم تكن حالة وحيدة مثل ما قال أحد ما من فالنسيا بل كانت حالة عامة، فينيسيوس لم يستفز أي أحد فالهتافات العنصرية والسب بدأ قبل المباراة بساعتين، حين وصلت الحافلة، البروتوكول أيضا قديم ويجب أن يتم تعديله وتحسينه، يتوجب ألا تلعب المباراة، حين وصلنا للملعب كان هنالك شتائم عنصرية".
وشدد: "سوف نرى ما سيحدث الآن بخصوص هذا الموضوع، ما نريده هو تغيير الوضعية الحالية، والتحرك لأجل هذا هو الأمر الطبيعي، هنا أتوجه للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولرابطة الليغا، ولذكاء الجماهير التي تذهب للملاعب، وللتربية قبل كل شيء".
وعما تردد بشأن رغبة النجم البرازيلي في الرحيل بعدما تعرض له، قال أنشيلوتي: "فينيسيوس لا يرغب بالرحيل، لديه حب كبير لريال مدريد، يريد بأن يكمل مسيرته في هذا النادي وبأن يكون بطلاً فيه".
وأكمل: "فينيسيوس يحب ريال مدريد، مستقبله يجب أن يكون هنا، الكثير من الأمور يمكن أن تمر بعقول الناس ولكن فكرته الرئيسة ليست هي الرحيل.. ما يشعر به هو أنه يرغب بالعمل ومواصلة اللعب للفريق".
وأبرز: "الإدانة وحدها غير كافية في موضوع العنصرية، يجب أن يكون هنالك أفعال تردع، نحن ندين ما يحدث بالملاعب منذ فترة طويلة لكن لم يتغير أي شيء، يوجد بلدان لا يمكن أن يجري شتمك فيها عنصريًّا، في إنجلترا لا يحدث هذا، فقد تمكنوا من حل هذه المشكلة منذ فترة طويلة".
وعن واقعة طرد فينيسيوس، أوضح: "التلاعب بتقنية الـVAR أمر خطير للغاية، لا أعرف ما إذا كان الأمر كذلك أم أنهم نسوا وضع كل الصور أمام الحكم. تعرض فينيسيوس للهجوم أولاً من قبل حارس مرمى فالنسيا، وأيضا من قبل هوغو دورو، إذا كان هناك عدوان عليك الدفاع عنه".