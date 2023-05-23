أنشيلوتي: التلاعب بتقنية الـVAR أمر خطير

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سر غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، متحدثًا في الوقت نفسه عن الأزمة التي واجهت اللاعب وترديد هتافات عنصرية ضده أمام فالنسيا.

وأصبح فينيسيوس جونيور مثارًا للأخبار والبيانات والتصريحات في الساعات الماضية بعد ما حدث معه في مباراة الأحد بين ريال مدريد وفالنسيا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، الخاص بمواجهة فريقه لنظيره رايو فاليكانو: "فينيسيوس لم يتمرن اليوم لأنه يعاني من انزعاجات في الركبة، وننتظر القرار الذي سيصدر بخصوص إيقافه بعد طرده في مواجهة فالنسيا".

وأضاف: "نحن قلقون، يوجد الكثير من الأحاديث الآن وأعتقد بأن هذا تصرف سليم، هذه فرصة جيدة لنقوم بتصحيح الأمور.. فينيسيوس حزين".

وتابع: "فينيسيوس هو الضحية، هذا يجب أن يكون ويبقى هذا هو الأمر الواضح.. والضحية الأخرى هم الجماهير الذين يذهبون للملاعب ولا يقومون بأي تصرفات عنصرية".