كرواتيا ضد اسبانيا.. فرصة أخيرة لتتويج مودريتش
يصطدم منتخب كرواتيا بنظيره الإسباني، مساء اليوم الأحد، على ملعب فينورد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.
وتأهَّل منتخبا إسبانيا وكرواتيا للمباراة النهائية، بعد الفوز على إيطاليا وهولندا، اللذين سيلتقيان بمباراة المركز الثالث الليلة أيضًا.
ويتطلع منتخب كرواتيا بقيادة نجمه المخضرم لوكا مودريتش إلى إحراز أول لقب في تاريخه، وتحيط بمستقبل صانع اللعب المميز التكهنات بإمكانية إعلان اعتزاله الدولي عقب مباراة اليوم، خاصة أنه سيصل إلى عامه الـ38 في سبتمبر المقبل.
وصنع مودريتش إنجازات عديدة لمنتخب بلاده، خلال السنوات الماضية، من بينها قيادة الفريق للحصول على المركزين الثاني والثالث في مونديالَي 2018 و2022.
"الأمير الصغير"
وسعت الصحافة الكرواتية إلى تحفيز لاعبيها لاقتناص اللقب من أنياب "الماتادور" الإسباني، حيث وجهت رسائلها الخاصة إلى "الأمير الصغير" لوكا مودريتش، قائلين: "امنحنا الذهبية يا لوكا".
ويطلق الكروات على مودريتش لقب "الأمير الصغير"، بل إن بعضهم قال عنه سابقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "بالنسبة إلى مودريتش هو من آلهة كرة القدم".
وجاءت المواجهة الأخيرة بين كرواتيا وإسبانيا في غاية الإثارة، حيث حسمها "اللاروخا"، بنتيجة (5-3) بعد تمديد الوقت في دور الـ16 من كأس أوروبا الأخيرة.
رفض الرحيل عن ريال مدريد
وربما تكون أيضًا فرصة مودريتش في التتويج باللقب الثمين مع منتخب بلاده فألَ خيرٍ لمسيرته التي توشك على الانتهاء مع ريال مدريد، حيث رفض اللاعب عدة عروض للرحيل في الميركاتو الحالي إلى الدوري السعودي، مفضلًا البقاء لمدة عام آخر مع الميرنغي.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن استمرار لوكا في اللعب مع منتخب كرواتيا، سيؤثر على أدائه مع ريال مدريد.
وأوضحت التقارير، أن الاعتزال الدولي سيكون القرار الصائب للوكا عقب مباراة اليوم، وربما يكمل عامه الأخير أيضًا مع الفريق الملكي ثم يعلن اعتزاله عالم كرة القدم، محققًا نجاحات وإنجازات كبيرة.
لاعب الوسط البالغ 37 عامًا خاض 488 مباراة بقميص الملكي سجل 37 هدفًا وصنع 77 في جميع المسابقات.
وفاز النجم الكرواتي مع الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات.