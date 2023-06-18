كرواتيا ضد اسبانيا.. فرصة أخيرة لتتويج مودريتش

يصطدم منتخب كرواتيا بنظيره الإسباني، مساء اليوم الأحد، على ملعب فينورد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.

وتأهَّل منتخبا إسبانيا وكرواتيا للمباراة النهائية، بعد الفوز على إيطاليا وهولندا، اللذين سيلتقيان بمباراة المركز الثالث الليلة أيضًا.

ويتطلع منتخب كرواتيا بقيادة نجمه المخضرم لوكا مودريتش إلى إحراز أول لقب في تاريخه، وتحيط بمستقبل صانع اللعب المميز التكهنات بإمكانية إعلان اعتزاله الدولي عقب مباراة اليوم، خاصة أنه سيصل إلى عامه الـ38 في سبتمبر المقبل.

وصنع مودريتش إنجازات عديدة لمنتخب بلاده، خلال السنوات الماضية، من بينها قيادة الفريق للحصول على المركزين الثاني والثالث في مونديالَي 2018 و2022.