الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يواجه المنتخب الإسباني نظيره الكرواتي، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمعهما في نهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "فينورد".

وتأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي، بعد الإطاحة بمنتخب هولندا والفوز عليه بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة بالدور النصف النهائي.

فيما تغلَّب المنتخب الإسباني على نظيره الإيطالي بهدف نظيف.

ولم يسبق أنْ حصل أيٌّ من المنتخبين على لقب دوري الأمم الأوروبية مِن قبل، لكنْ جاء المنتخب الإسباني في مركز الوصافة بنسخة عام 2021.

وكانت آخر بطولة كبيرة فازت بها إسبانيا هي بطولة كأس أوروبا عام 2012.