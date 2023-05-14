أنشيلوتي يكشف موقف روديغر من خوض مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن موقف الألماني أنطونيو روديغر، نجم الفريق، من المشاركة في المواجهة المقبلة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه غاب عن الفريق في مواجهة خيتافي، أمس السبت، في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على خيتافي بهدف دون رد، ضمن مباريات الليغا، وسيحل ضيفًا على مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، بملعب "الاتحاد" لمباراة الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال.

وتعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد بهدف لمثله، وسجل له كيفين دي بروين، لكن النرويجي إرلينغ هالاند لم يكن له دور مؤثر على الجانب الهجومي، حيث فرض الميرنغي رقابة دفاعية عليه، وكان روديغر ملازمًا له طوال المواجهة.