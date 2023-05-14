أنشيلوتي يكشف موقف روديغر من خوض مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن موقف الألماني أنطونيو روديغر، نجم الفريق، من المشاركة في المواجهة المقبلة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه غاب عن الفريق في مواجهة خيتافي، أمس السبت، في الدوري الإسباني.
وفاز ريال مدريد على خيتافي بهدف دون رد، ضمن مباريات الليغا، وسيحل ضيفًا على مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، بملعب "الاتحاد" لمباراة الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال.
وتعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد بهدف لمثله، وسجل له كيفين دي بروين، لكن النرويجي إرلينغ هالاند لم يكن له دور مؤثر على الجانب الهجومي، حيث فرض الميرنغي رقابة دفاعية عليه، وكان روديغر ملازمًا له طوال المواجهة.
وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "روديغر لم يلعب أساسيا ضد خيتافي لأنني أريده أن يكون جاهزاً تماماً ضد السيتي، سيكون لاعبا أساسيا".
وفي ما يتعلق بإصابة كامافينغا الذي اضطر لاستبداله أمام خيتافي، أوضح أنشيلوتي: "مجرد ضربة، لقد شعر قليلاً بالانزعاج، لكنه يبلغ من العمر 20 عامًا، وسوف يتعافى قريبًا جدًا".
وتابع: "يعاني من التواء في الركبة، لكنها مجرد ضربة، سيستريح مثل كل من لعب، وأتمنى أن يتدرب مع الفريق يوم الاثنين، أنا متأكد من أنه سيتعافى قريبًا، لا مشكلة. الركبة مستقرة، تضايقه قليلاً الآن، لكن المهم هو الثبات وهو يمتلكه 100%، يضايقه الجزء الداخلي من الركبة قليلاً، لكن لا شيء خطيرا".
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الـ 18.