فيديو يظهر كيف فرض روديغر حصارا قويا على هالاند خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (شاهد)
أظهرت لقطات متداولة من مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، كيف فرض الألماني أنطونيو روديغر، مدافع الفريق الإسباني، حصارا قويا لإيقاف خطورة النرويجي إرلينغ هالاند، هداف الفريق الإنجليزي.
وتعادل ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وفشل هالاند في تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الملكي على مدار المباراة بأكملها، بفضل الدفاع المحكم من خط الدفاع، لا سيما روديغر.
ووفقا للفيديو الذي بدا أنه تم تصويره من قبل هواتف الجمهور في المدرجات، وقف روديغر كالظل ملاصقا قويا للنجم النرويجي ومنعه من التحرك بحرية لدرجة أنه كان يحاول النزول من تحت يديه في مشهد غريب.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد منحت التقييم الأضعف في المباراة لهالاند، بـ3 درجات من 10، بينما على الجانب الآخر، نال مراقبه روديغر التقييم المثالي، 10 من 10، بسبب نجاحه التام في إيقاف خطورته.
وحسب إحصائيات "BBC SPORT"، فقد لمس هالاند الكرة 21 مرة فقط خلال جميع دقائق اللقاء، أقل من جميع اللاعبين على أرضية الملعب، ومنهم حارس الريال كورتوا (43)، وإيدرسون حامي عرين السيتي (29).
وعقب المباراة حصل النجم الألماني على إشادة مدربه أنشيلوتي، الذي قال في تصريحات إعلامية: "روديغر لاعب يتمتع بخبرة كبيرة وجودة عالية، ولعب بشكل جيد في الدفاع في اللقاء، ولم يكن الأمر سهلاً. أحياناً كان يريد الضغط عندما لا يتمكن لاعبو خط الوسط من الضغط. المهم هو إغلاق المساحات، وقد قام بذلك بشكل جيد".
وسجل هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي 51 هدفاً في كافة البطولات، منها 12 في دوري أبطال أوروبا، و35 على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 4 أهداف في الكؤوس المحلية.
ويعتلي هالاند ترتيب هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 هدفا، بفارق 4 أهداف عن محمد صلاح نجم ليفربول صاحب المركز الثاني.
ومن المنتظر أن يتم حسم بطاقة التأهل في مباراة الإياب التي تقام على ملعب مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل.