فيديو يظهر كيف فرض روديغر حصارا قويا على هالاند خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (شاهد)

أظهرت لقطات متداولة من مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، كيف فرض الألماني أنطونيو روديغر، مدافع الفريق الإسباني، حصارا قويا لإيقاف خطورة النرويجي إرلينغ هالاند، هداف الفريق الإنجليزي.

وتعادل ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفشل هالاند في تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الملكي على مدار المباراة بأكملها، بفضل الدفاع المحكم من خط الدفاع، لا سيما روديغر.

ووفقا للفيديو الذي بدا أنه تم تصويره من قبل هواتف الجمهور في المدرجات، وقف روديغر كالظل ملاصقا قويا للنجم النرويجي ومنعه من التحرك بحرية لدرجة أنه كان يحاول النزول من تحت يديه في مشهد غريب.