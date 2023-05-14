ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يفوز على خيتافي ويعود للمركز الثاني
رفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة من 34 مباراة
سجل ماركو أسينسيو هدفا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة من 34 مباراة، ويتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي يواجه إسبانيول، يوم الأحد.
وتقدم حامل اللقب على أتلتيكو مدريد بنقطة قبل مواجهة إلتشي.
وجاء هدف أسينسيو بعدما سدد في الزاوية الضيقة من مدى بعيد في مرمى الحارس ديفيد سوريا قبل 20 دقيقة من النهاية.
وتوقف رصيد خيتافي عند 34 نقطة من 34 مباراة، ويبتعد عن منطقة الأمان بفارق الأهداف عن فالنسيا.