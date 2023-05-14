ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يفوز على خيتافي ويعود للمركز الثاني

سجل ماركو أسينسيو هدفا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة من 34 مباراة، ويتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي يواجه إسبانيول، يوم الأحد.