برشلونة ضد ريال مدريد.. كريم بنزيما يبحث عن فك عقدة "كامب نو" في الكلاسيكو

يواجه برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، مساء اليوم الأحد، في مباراة تعتبر نتيجتها حاسمة في مستقبل الصراع على اللقب بحكم فارق 9 نقاط بين الفريقين.

ويحتاج ريال مدريد للفوز وتقليص الفارق إلى 6 نقاط للضغط على غريمه المتصدر حاليا وإشعال الصراع على اللقب، فيما تعتبر نتيجة التعادل مرضية لبرشلونة، بينما الفوز يقربه بشكل كبير من لقب الليغا.

وسيقود النجم الفرنسي كريم بنزيما هجوم ريال مدريد بجانب النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بحثا عن تحقيق الفوز وتكريس عقدة برشلونة في ملعبه خلال السنوات الأخيرة أمام غريمه التقليدي.