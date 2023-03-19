تقرير: فلورنتينو بيريز قرر عدم حضور الكلاسيكو بملعب "كامب نو" في سابقة تاريخية

وبسبب هذا الأمر قرر بيريز، وفقا لصحيفة "إلموندو" الإسبانية، الغياب عن الكلاسيكو في "كامب نو"، وهو أمر لم يفعله رئيس ريال مدريد حتى خلال الظهور الأول للويس فيغو بعد انتقاله من برشلونة لريال مدريد أو أول مواجهة تجمع الفريقين بعد جائحة كوفيد-19.

وبناء على قرار ريال مدريد بالانضمام لقضية نيغريرا وغياب بيريز عن المباراة، فلن تقام مأدبة الغداء التي يقيمها رئيس برشلونة لنظيره في ريال مدريد قبل المباراة، في تقليد متبع في كل مباريات الكلاسيكو.

ويتوقع فريق ريال مدريد استقبالًا عدائيًا للغاية في كامب نو، إذ إنها مخاطرة لا تستحق المجازفة رغم أن بيريز لم يفوت حتى ظهور فيغو لأول مرة بعد توقيعه مع الفريق الملكي في ظهوره الأول في كامب نو أو أول مباراة بعد وباء كورونا، حيث جلس في المقصورة الرئيسية وارتدى قناعا، لكن سيبقى الآن في العاصمة الإسبانية.