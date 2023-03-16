ديشامب: ألقيت موضوع استبعاد بنزيما من كأس العالم خلف ظهري

وكرر صحفي آخر السؤال بصيغة أخرى، ليرد ديشامب: "لن تحصل مني على كلمة أكثر مما قلته، لن أتطرق لما حدث، رميته خلف ظهري".

وقال ديشامب، قبل أيام، إن بنزيما غادر معسكر فرنسا في كأس العالم 2022، بناء على رغبته بعد إصابة مهاجم ريال مدريد.

لكن بنزيما نشر تصريحات ديشامب على "إنستغرام" ورد عليها: "يا لها من جرأة"، وهو ما يعني اتهام مدرب المنتخب الفرنسي بالكذب وعدم قول الحقيقة.

كما نشر بنزيما صورة عبر ستوري "إنستغرام" كتب عليها: "ديدييه المقدس، ليلة سعيدة"، والتعليقان مصحوبان بوجه مهرج كسخرية من تصريحات ديشامب.