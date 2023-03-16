ديشامب: ألقيت موضوع استبعاد بنزيما من كأس العالم خلف ظهري
قال ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، إنه وضع موضوع استبعاد المهاجم كريم بنزيما الديوك في كأس العالم خلف ظهره.
وقال ديشامب في تصريحات، اليوم الخميس، "لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنني اضطررت مؤخرًا للتعبير عن رأيي فيما حدث".
وأضاف: "بالنسبة لي القضية مغلقة ومنتهية، لست مضطرًا للتعليق على أي شيء من جديد".
وكرر صحفي آخر السؤال بصيغة أخرى، ليرد ديشامب: "لن تحصل مني على كلمة أكثر مما قلته، لن أتطرق لما حدث، رميته خلف ظهري".
وقال ديشامب، قبل أيام، إن بنزيما غادر معسكر فرنسا في كأس العالم 2022، بناء على رغبته بعد إصابة مهاجم ريال مدريد.
لكن بنزيما نشر تصريحات ديشامب على "إنستغرام" ورد عليها: "يا لها من جرأة"، وهو ما يعني اتهام مدرب المنتخب الفرنسي بالكذب وعدم قول الحقيقة.
كما نشر بنزيما صورة عبر ستوري "إنستغرام" كتب عليها: "ديدييه المقدس، ليلة سعيدة"، والتعليقان مصحوبان بوجه مهرج كسخرية من تصريحات ديشامب.
شارة القيادة
أكد ديديه ديشامب أن كيليان مبابي مرشح لارتداء شارة قيادة منتخب بلاده.
وقال ديشامب: "مبابي من المرشحين لارتداء شارة القيادة، لكن نناقش اللاعبين قبل حسم القرار".
وأضاف: "ارتداء شارة القيادة مسؤولية كبيرة، وتفرض على اللاعب التزامات مهمة، لكن أفضل إجراء مناقشة داخلية".
وأوضح: "أدريان رابيو يتسم بالخبرة ويتمتع بصفات قيادية، أعرفه جيدا لكن لا أعلم ما يدور في ذهنه وهل يريد أن يرتدي الشارة أم لا".
وأتم: "تدوير شارة القيادة أمر وارد، ولكن أفضل أن يكون هناك قائد ونائب، وأن تكون الخيارات واضحة".
ومنتخب فرنسا حاليا بلا قائد بعد اعتزال الثلاثي هوغو لوريس وستيف مانداندا ورافائيل فاران، اللعب الدولي.