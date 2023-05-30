تقرير: برشلونة يوجه طلبًا مهمًا إلى ميسي قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة وجَّه طلبًا مهمًا إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في ظل رغبة "البلوغرانا" في استعادته.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، دون وجود لاتفاق بين الطرفين بشأن التجديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الثلاثاء، فإن "إدارة نادي برشلونة طلبت من ميسي إمهالهم أسبوعًا قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن النادي الذي سينتقل له".
وأضافت الصحيفة: "النادي يتوقع أنه، بداية الأسبوع، يأتي رد رابطة الليغا بخصوص الخطة التي تم تقديمها، حيث سيكون، يوم الثلاثاء المقبل، حاسمًا في مستقبل ميسي مع البارسا".
وتحول مستقبل ميسي إلى مادة دسمة للتقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، حيث ارتبط بإمكانية العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى الهلال السعودي، أو الدوري الأمريكي.
وظهرت تقارير، أمس، تفيد بأن ميسي يسعى إلى حسم مستقبله في أسرع وقت ممكن، دون انتظار عرض برشلونة، الذي قد يتأخر أكثر بسبب عدم الحصول على موافقة رابطة الليغا.
وذكرت شبكة "rac1" الإسبانية أن مصادر مقربة من ميسي أكدت نيته عدم تأخير القرار بشأن مستقبله، حيث إن كل شيء يشير إلى أن ذلك الأمر سيحدث الأسبوع المقبل.
وأوضحت أنه من أجل أن يكون ميسي قادرًا على اتخاذ القرار، فهو ينتظر أن يحدد برشلونة عرضه الخاص بعودته إلى "كامب نو"، مع وجود ضمانات.
وأفادت أنه في الوقت نفسه أرسل نادي برشلونة إلى ميسي بشكل غير رسمي، عرضًا بقيمة 25 مليون يورو لموسم واحد، وخيار تمديد لموسم آخر.
وأشارت إلى أن ميسي يرى ذلك الاقتراح أنه جيد، مع العلم أنه على اتصال دائم مع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، ولكنه في الوقت ذاته لم يتلقَ عرضًا حقيقيًا ومفصلًا ليكون قادرًا على دراسته بشكل جيد.
وحقق ميسي مع برشلونة الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.
الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته، في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.
وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.