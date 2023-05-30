تقرير: برشلونة يوجه طلبًا مهمًا إلى ميسي قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله

وأضافت الصحيفة: "النادي يتوقع أنه، بداية الأسبوع، يأتي رد رابطة الليغا بخصوص الخطة التي تم تقديمها، حيث سيكون، يوم الثلاثاء المقبل، حاسمًا في مستقبل ميسي مع البارسا".

وتحول مستقبل ميسي إلى مادة دسمة للتقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، حيث ارتبط بإمكانية العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى الهلال السعودي، أو الدوري الأمريكي.

وظهرت تقارير، أمس، تفيد بأن ميسي يسعى إلى حسم مستقبله في أسرع وقت ممكن، دون انتظار عرض برشلونة، الذي قد يتأخر أكثر بسبب عدم الحصول على موافقة رابطة الليغا.

وذكرت شبكة "rac1" الإسبانية أن مصادر مقربة من ميسي أكدت نيته عدم تأخير القرار بشأن مستقبله، حيث إن كل شيء يشير إلى أن ذلك الأمر سيحدث الأسبوع المقبل.

وأوضحت أنه من أجل أن يكون ميسي قادرًا على اتخاذ القرار، فهو ينتظر أن يحدد برشلونة عرضه الخاص بعودته إلى "كامب نو"، مع وجود ضمانات.