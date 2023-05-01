تشافي: مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم
وصف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، فريق مانشستر سيتي بأنه الأفضل في العالم، في ظل ما يقدمه "السيتي" تحت قيادة مدربهم الحالي بيب غوارديولا.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بفريقه قبل مواجهة أوساسونا، غدا الثلاثاء، في الدوري الإسباني، ردا على ما يحققه السيتي هذا الموسم: "إذا فاز مانشستر سيتي بالثلاثية ستكون مستحقة، بالنسبة لي هو أفضل نادٍ في العالم، وهو المرآة التي ننظر فيها إلى أنفسنا، ولديهم أفضل مدرب".
وعن اقتراب التتويج بلقب الليغا، أشار: "أود أن أفوز بالدوري في أسرع وقت ممكن، النادي يحتاج هذه البطولة والفريق أيضًا.. لا يهم ما إذا كان على أرضنا أو في كورنيا.. بغض النظر عن المكان، يجب علينا الفوز به، خاصة وأننا لم نعد قادرين على الوصول إلى 100 نقطة".
وعن وصف فريقه بأنه يميل للدفاع بشكل أكبر، أوضح تشافي: "لسنا فريقا دفاعيا.. لكن هذا الموسم في الدوري قدمنا أداءً مذهلاً في الدفاع، كنا جيدين بشكل خاص عندما نكون فريقا أكثر هجوما".
ويواصل برشلونة مطاردته للقبه الـ27 في تاريخه، والأول منذ عام 2019، وذلك عندما يستقبل على ملعبه "كامب نو"، أوساسونا غداً الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة 33.
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري متقدماً بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر ريال مدريد (79 مقابل 68).
ويمني برشلونة النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني توالياً والـ26 هذا الموسم، لتعزيز صدارته بانتظار خدمة من ريال سوسيداد لإسقاط النادي الملكي، كي يصبح على بُعد فوز واحد للظفر باللقب الأول منذ 2019.