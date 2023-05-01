تشافي: مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم

وصف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، فريق مانشستر سيتي بأنه الأفضل في العالم، في ظل ما يقدمه "السيتي" تحت قيادة مدربهم الحالي بيب غوارديولا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بفريقه قبل مواجهة أوساسونا، غدا الثلاثاء، في الدوري الإسباني، ردا على ما يحققه السيتي هذا الموسم: "إذا فاز مانشستر سيتي بالثلاثية ستكون مستحقة، بالنسبة لي هو أفضل نادٍ في العالم، وهو المرآة التي ننظر فيها إلى أنفسنا، ولديهم أفضل مدرب".