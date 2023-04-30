لاعبو بيتيس يصفقون للحكم بعد هدف برشلونة (فيديو)

حاول لاعبو ريال بيتيس إظهار غضبهم وضيقهم من حكم مباراة فريقهم أمام برشلونة بطريقة ساخرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وسجل أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا أهدافًا في فوز برشلونة الساحق 4-صفر على عشرة من لاعبي ريال بيتيس ليقترب من لقبه الـ27 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وصارت مهمة برشلونة أسهل بطرد مدافع بيتيس إدغار غونزاليس، الذي نزل بديلا للمصاب لويز فيليبي في الدقيقة 12، لكنه ترك اللقاء بعد 21 دقيقة لحصوله على الإنذار الثاني بسبب العنف.