لاعبو بيتيس يصفقون للحكم بعد هدف برشلونة (فيديو)
حاول لاعبو ريال بيتيس إظهار غضبهم وضيقهم من حكم مباراة فريقهم أمام برشلونة بطريقة ساخرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وسجل أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا أهدافًا في فوز برشلونة الساحق 4-صفر على عشرة من لاعبي ريال بيتيس ليقترب من لقبه الـ27 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.
وصارت مهمة برشلونة أسهل بطرد مدافع بيتيس إدغار غونزاليس، الذي نزل بديلا للمصاب لويز فيليبي في الدقيقة 12، لكنه ترك اللقاء بعد 21 دقيقة لحصوله على الإنذار الثاني بسبب العنف.
وأظهر فيديو متداول للاعبي ريال بيتيس ردة فعلهم وهم ينتفضون من على مقاعد البدلاء بعد تسجيل ليفاندوفسكي هدفًا في شباك فريقهم وهم يصفقون للحكم، وكأنهم يتهكمون عليه بعد طرد زميلهم.
ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في الدوري إلى 19 هدفًا ليوسع الفارق بينه وبين كريم بنزيما، الذي وصل إلى هدفه الـ 17.
ومع تبقي ست مباريات فقط تعافى برشلونة من هزيمة من رايو فاليكانو بوسط الأسبوع ورفع رصيده إلى 79 نقطة موسعًا الفارق إلى 11 نقطة مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيتيس المركز السادس ولديه 49 نقطة.
برشلونة سيلعب مباراته المقبلة ضد أوساسونا يوم الـ2 من مايو المقبل على ملعب كامب نو، بينما سيحل بيتيس ضيفًا على أتلتيك بلباو يوم الـ 4 من مايو.