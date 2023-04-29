ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يعبر ألميريا برباعية

حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب ضيفه ألميريا بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني.

وكان الميرنغي قد تعرض لهزيمة قاسية الثلاثاء الماضي أمام جيرونا بنتيجة (4-2)، ضمن مباريات الجولة 31، من منافسات الدوري الإسباني.

وأحرز كريم بنزيما أول أهداف المواجهة في الدقيقة الخامسة، وبعد 12 دقيقة تمكن النجم الفرنسي من مضاعفة النتيجة لصالح ريال مدريد وإحراز الهدف الثاني له.