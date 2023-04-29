ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يعبر ألميريا برباعية
حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب ضيفه ألميريا بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني.
وكان الميرنغي قد تعرض لهزيمة قاسية الثلاثاء الماضي أمام جيرونا بنتيجة (4-2)، ضمن مباريات الجولة 31، من منافسات الدوري الإسباني.
وأحرز كريم بنزيما أول أهداف المواجهة في الدقيقة الخامسة، وبعد 12 دقيقة تمكن النجم الفرنسي من مضاعفة النتيجة لصالح ريال مدريد وإحراز الهدف الثاني له.
وفي الدقيقة 43 تمكن بنزيما من إحراز "الهاتريك" الشخصي له والهدف الثالث لفريقه، بعد تنفيذ مثالي لركلة الجزاء، وقبل نهاية الشوط بثواني قليلة تمكن لاتزارو ماركيز من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح ألميريا.
ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47، تمكن رودريغو من إحراز رابع أهداف ريال مدريد.
وفي الدقيقة 61 تمكن لوكاس روبيرتون من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح ألميريا، لتنتهي المباراة بنتيجة (4-2).
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 33 نقطة في المركز الـ15.